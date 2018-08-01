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Журналист, телеведущая, недавний кандидат в президенты России Ксения Собчак в интервью "Открытому городу" заявила, что сожалеет о принятии в Латвии закона о переводе образования на латышский язык.

"Я очень сожалею, что в Латвии принят такой закон. Мне кажется, он излишне политизирован и используется перед предстоящими в октябре выборами в парламент", – отметила Собчак.

По ее мнению, правительству Латвии стоило бы в первую очередь озаботиться качеством преподавания в латвийских школах в целом, а не пытаться решить проблему, переведя все обучение на латышский.

"Так проблема не решится. Русский язык не надо выдавливать, Латвии надо пользоваться особенностью билингвизма, а не отрубать себе правую руку, считая, что можно прожить и с левой", – подчеркнула Собчак.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля провозгласил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход школ на обучение на государственном языке, а 4 июля он провозгласил поправки к закону о вузах, которые запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке.