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Несколько дней назад в Екабпилсскую библиотеку пришла посылка с книгой, которую взяли почитать больше 55 лет назад. Однако штраф, который составляет 605 евро, с клиента просить не будут - вместо этого библиотека выскажет благодарность читателю за добросовестный поступок. Об этом пишет Skaties.lv .

Библиотеки часто сталкиваются с должниками. По словам Ольги Синцовой, которая работает в Гризинькалнсской библиотеке с 1981 года, в ее практике было много интересных случаев с просроченными книгами.

"У книги Норы Икстене "Молоко матери" истек срок сдачи, хотели узнать почему. Но мне ответили, мол, мы читаем всей семьей. Это значит - один две недели, второй две недели. Я говорю, что им лучше всем записаться в библиотеку", - рассказала Синцова.

Сейчас в Гризинькалнсской библиотеке зарегистрированы 368 должников - им шлют напоминания, а также им грозит штраф. Синцова отметила, что сумму штраф символическая - один цент в день.

"Самый большой штраф мне кажется составил около девяти евро. Это много - человек не сдавал книгу на протяжении двух с половиной лет", - указала работник библиотеки.

В Рижской центральной библиотеке также есть книги, срок возвращения которых уже давно истек.

"Какой месяц назад нам сдали книгу, которую взяли в 1997 году на срок до 2 января того же года", - призналась представитель Рижской центральной библиотеки Гида Зепкане.

Книга, о которой идет речь, была пособием по безопасному вождению. По словам Зепкалне, если вычислять штраф по теперешнему прейскуранту, должнику пришлось бы расстаться с 50 евро.

Она отметила, что чаще всего с опозданием книги возвращают студенты. Также не редки случаи, когда человек переезжает за границу, а книга "путешествует" вместе с ним.

В библиотеках признаются, что посетителей хватает, а самым популярным материалом для чтения являются периодические издания. Также популярна современная художественная литература - в очередь взять книгу записываются еще до того, как она появляется в библиотеке.