Из-за ремонта водопровода в районе Московского форштадта не будет воды
Общество | 1 августа 2018 года, 11:53
Сегодня, 1 августа, в Риге начинаются ремонтные работы водопровода на улице Лудзас 76.
С 13 до 21 часа не будет воды на объектах улицы Лудзас, на участке от улицы Ликснас до улицы Виляну:
На улице Лудзас 68, 70, 70A, 70B, 70C, 71, 71A, 72, 73, 73A, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 85A;
На улице Ликснас 16A.
Подробную информацию можно узнать на сайте Rigasudens.lv.
Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.
Фото: pixabay.com