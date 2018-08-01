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Сегодня, 1 августа, в Риге начинаются ремонтные работы водопровода на улице Лудзас 76.

С 13 до 21 часа не будет воды на объектах улицы Лудзас, на участке от улицы Ликснас до улицы Виляну:

На улице Лудзас 68, 70, 70A, 70B, 70C, 71, 71A, 72, 73, 73A, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 85A;

На улице Ликснас 16A.

Подробную информацию можно узнать на сайте Rigasudens.lv.

Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.

Фото: pixabay.com