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В конце недели жара в Латвии спадет, а на следующей неделе станет значительно прохладнее, часто ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Еще в пятницу температура воздуха достигнет +30 градусов, а в субботу и воскресенье будет не больше +22..+27 градусов. На большей части территории страны пройдут дожди, возможны грозы.

Следующая неделя начнется с порывистого северо-западного ветра, станет на несколько градусов холоднее. По прогнозам Global Forecast System, максимальная температура в первой половине будущей недели составит +19..+24 градуса, по ночам местами похолодает до +10.