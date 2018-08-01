Синоптики прогнозируют значительное похолодание (+ОПРОС) (2)
Общество | 1 августа 2018 года, 15:39
В конце недели жара в Латвии спадет, а на следующей неделе станет значительно прохладнее, часто ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Еще в пятницу температура воздуха достигнет +30 градусов, а в субботу и воскресенье будет не больше +22..+27 градусов. На большей части территории страны пройдут дожди, возможны грозы.
Следующая неделя начнется с порывистого северо-западного ветра, станет на несколько градусов холоднее. По прогнозам Global Forecast System, максимальная температура в первой половине будущей недели составит +19..+24 градуса, по ночам местами похолодает до +10.
Главное что бы по ночам стало прохладнее.
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Нужно ввести уголовную ответственность (принудительные работы , денежный штраф), для всех метеорологов, политологов,всяких экспертов и прочих , чтоб отвечали за свои слова. Тогда может и будет порядок.
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