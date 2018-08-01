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Корнеплоды не пользуются особой популярностью у латвийцев - такие овощи как репу, кольраби и брюкву хотя бы раз в неделю едят только 10% жителей Латвии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Snapshot по заказу Maxima Latvija.

Опрос показал, что две трети населения Латвии постоянно включают в свой рацион лишь некоторые овощи – огурцы, помидоры, салат, лук и чеснок.

Между тем 56% респондентов не едят репу, а в рационе 46 % населения нет кольраби. Третьим недооцененным овощем является брюква – ее не ест треть опрошенных, а один из наиболее богатых питательными веществами овощ – брокколи – не употребляет в пищу 21 % респондентов.

Сертифицированный специалист по питанию Лизете Пуга была поражена тем, что набор овощей в рационе латвийцев так скуден. По ее словам, жители Латвии гонятся за тенденциями с Запада и забывают о местных полезных овощах.

"24% жителей Латвии едят полезную цветную капусту всего раз в неделю или реже, 34% населения столь же редко едят кабачки, 35% - бобовые и свеклу, и даже белокочанную капусту 39% населения едят с такой же периодичностью. Это очень редко! В последние годы мы все больше говорим о здоровом питании, ищем суперпродукты и увлекаемся правильным питанием, забывая о многообразии местных продуктов и их дополнительных преимуществах. Например, белокочанная и цветная капуста стимулируют процессы пищеварения, а репа и брюква такие же сытные, как картофель, но в них содержится меньше крахмала и калорий. Из-за высокой концентрации витамина С кольраби называют северным лимоном, а в кабачках содержится много калия, который помогает обеспечить нормальное количество жидкости в организме. Эти продукты доступны и не всегда требуют сложного процесса приготовления, так как многие из них вкуснее всего в свежем виде как закуска или как дополнение к разным салатам, супам и другим блюдам", - рассказала Пуга.

Директор департамента закупок Maxima Latvija Эдвин Лакстигала заявил, что выбор местных корнеплодов и других овощей в магазинах торговой сети очень большой.

"Широкий ассортимент свежих овощей, в том числе наиболее актуальные сезонные продукты – неотъемлемая часть предложения наших магазинов. В магазинах Maxima в общей сложности доступно более 100 сортов различных овощей и пряностей, среди них местные бобы, брокколи, капуста, тыква и ряд других овощей и зелени, хотя объемы их продаж значительно уступают огурцам, помидорам и разным видам салата. Мы хотим побудить людей питаться полезнее и более полноценно для здоровья, предлагая в своих магазинах все более богатый выбор", – отметил он.

Напомним, Maxima Latvija начала специальную инициативу с целью изменить привычки в потреблении овощей и фруктов. Чтобы способствовать новым знаниям о фруктах и овощах, разнообразить их выбор в пище и улучшить навыки приготовления, торговая сеть вместе с экспертами по питанию создала "Витаминную бригаду", которая в период урожая, с июля по октябрь, будет искать самые полезные, интересные и подходящие каждому местные продукты и способы их приготовления.

В команду экспертов вошли специалист по питанию Лизете Пуга, создательница "Школы маленьких поваров" Лаура Гревиня, а также сами дети и молодежь.

Фото: pixabay.com, Maxima Latvija