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В Министерстве внутренних дел (МВД) Латвии считают, что в стране возможна дискуссия о легализации каннабиса в медицинских целях, однако на данный момент ведомство не планировало никаких законодательных инициатив по этому вопросу.

Возможно, публичная дискуссия в обществе на эту тему необходима, учитывая опыт других стран, признались в МВД.

В министерстве уверены, что вероятно у латвийцев на этот счет будут другие мысли и так же, как два года назад, будет принято решение о ненадобности вносить поправки в законодательство.

Всего в Европе есть несколько стран, где употребление марихуаны в медицинских целях разрешено: курить каннабис, не нарушая закон, можно в Германии, Италии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Нидерландах, Финляндии, Румынии и Испании. Однако среди этих государств есть те, в которых употребление конопли в лечебных целях технически возможно, но практически это разрешается редко, указали в МВД.

В госучреждении пояснили, что за границей медикаменты на основе марихуаны выписывают людям, страдающим от эпилепсии, рака, склероза и ВИЧ/СПИД.

Между тем легализацию курения каннабиса и его выращивания для личного использования в лечебных целях в министерстве оценивают с большей критикой.

Во-первых, курение горящего вещества не считалось бы здоровой практикой. Во-вторых, в каждом растении может быть разный уровень THC, поэтому врачам было бы сложно определить дозу. Также подобная практика скорее всего будет связана с общими попытками легализовать курение каннабиса, что министерство не поддерживает.

В МВД отметили, что на данный момент существует не достаточно исследований, которые предоставили бы объективную информацию о плюсах политики легализации употребления конопли в других странах, поэтому Латвии не стоит поспешно принимать решения.

Между тем вопрос о декриминализации употребления марихуаны и других наркотиков нужно оценить, понимая все возможные риски, считают в ведомстве. Только после этого можно говорить о декриминализации и пересмотрении штрафов. В МВД уверены, что для данной дискуссии необходимо пригласить экспертов из различных отраслей.

На данный момент Кодекс административных нарушений за неразрешенную покупку или хранение марихуаны в небольшом объеме без цели реализации или за употребление каннабиса предусматривает предупреждение или штраф до 280 евро. Если человек в течение года после наложения штрафа еще раз попадется стражам порядка за подобное нарушение, его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Латвии выступают против легализации марихуаны.

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