Кирсонс: мое имя определенно есть в "мешках ЧК" (5)
Владелец сети ресторанов LIDO Гунар Кирсонс, отвечая на вопрос слушательницы в эфире передачи "В точке пересечения" (Krustpunktā) Латвийского радио, признался, что его имя точно есть в архивах КГБ Латвийской ССР.
"Да, определенно. Я своим работникам рассказывал об этом, моя совесть чиста. Мешки надо быстрее открыть, чтобы там все раскрылось. Когда работал барменом и мне сказали, что надо ехать на олимпиаду, и даже если поеду или не поеду, все равно придется с партией сотрудничать. Но я этих чекистов сам использовал, а не они меня. Я в Сибири родился, у меня отца выслали коммунисты. Думали ли они, что я на них работать буду? Решил, у меня хватит ума на то, чтобы они на меня работали", - заявил предприниматель.
Напомним, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 18 апреля решила не передавать для дальнейшего рассмотрения законопроект "О публикации документов бывшего КГБ и об освещении системы власти оккупационного режима СССР/ЛССР".
Законопроект предусматривает передачу находящихся в распоряжении Бюро по защите Сатверсме так называемых "мешков ЧК" Национальному архиву, их оцифровку и публикацию в интернете.
Никто даже не задумывался о том,что родственники были высланы в Сибирь и я буду ,,дурить,,КГБ,,,как об этом рассказывает Кирсонс.
Притом ему грех вообще обижаться на комитет-ведь в 90 ,,чекисты дали волю аферистам,преследуя бубновый интерес,,и всех стукачей пристроили на хлебные места в правительство,состоящее изначально из одних дятлов.
Также при своем интересе оказали
помощь и другим как Кирсонс.
Пристраивали даже бывших стукачиков в бандиты,давая им возможность организовывать бригады.