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Владелец сети ресторанов LIDO Гунар Кирсонс, отвечая на вопрос слушательницы в эфире передачи "В точке пересечения" (Krustpunktā) Латвийского радио, признался, что его имя точно есть в архивах КГБ Латвийской ССР.

"Да, определенно. Я своим работникам рассказывал об этом, моя совесть чиста. Мешки надо быстрее открыть, чтобы там все раскрылось. Когда работал барменом и мне сказали, что надо ехать на олимпиаду, и даже если поеду или не поеду, все равно придется с партией сотрудничать. Но я этих чекистов сам использовал, а не они меня. Я в Сибири родился, у меня отца выслали коммунисты. Думали ли они, что я на них работать буду? Решил, у меня хватит ума на то, чтобы они на меня работали", - заявил предприниматель.

Напомним, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 18 апреля решила не передавать для дальнейшего рассмотрения законопроект "О публикации документов бывшего КГБ и об освещении системы власти оккупационного режима СССР/ЛССР".

Законопроект предусматривает передачу находящихся в распоряжении Бюро по защите Сатверсме так называемых "мешков ЧК" Национальному архиву, их оцифровку и публикацию в интернете.