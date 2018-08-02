Общество |

В четверг в Латвии сохранится жаркая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

День воздух прогреется до +27..+32 градусов.

Во второй половине дня местами в Курземе вероятны кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

В Риге ожидается сухой и солнечный день. Днем столбики термометров даже в тени поднимутся до +31 градуса.

Как ранее сообщал Mixnews.lv, в конце недели жара в Латвии спадет, а на следующей неделе станет значительно прохладнее, часто ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Еще в пятницу температура воздуха достигнет +30 градусов, а в субботу и воскресенье будет не больше +22..+27 градусов. На большей части территории страны пройдут дожди, возможны грозы.

Следующая неделя начнется с порывистого северо-западного ветра, станет на несколько градусов холоднее. По прогнозам Global Forecast System, максимальная температура в первой половине будущей недели составит +19..+24 градуса, по ночам местами похолодает до +10.