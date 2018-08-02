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Очередная забастовка пилотов компании Ryanair ожидается 3-го августа, что снова может привести к отмене или задержкам авиарейсов. В компании отметили, что предложили профсоюзу и работникам встретится и обсудить сложившуюся ситуацию, но те отказались, пишет Jauns.lv. Ожидается, что на следующей неделе из-за забастовки будут отменены 20 из 290 авиарейсов.

На прошлой неделе Ryanair отменила около 600 полетов по Европе в связи с двухдневными забастовками стюартов в Испании, Португалии, Бельгии и Италии, что повлияло на планы по меньшей мере 50 000 пассажиров.

26 июля из-за забастовки пилотов был отменен рейс авиакомпании Ryanair из Риги в Барселону.

По нормативам ЕС, в случае отмены рейса авиакомпания должна выплатить пассажирам от 250 до 600 евро, однако компенсации можно не выплачивать "в случае чрезвычайных обстоятельств".

В прошлом году, отмена и задержки рейсов по причине массовых забастовок, повлияли на планы и путешествия более 700 тысяч пассажиров компании Ryanair.

Фото из Flickr/Jeroen Stroes Aviation Photography