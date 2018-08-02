Очередная забастовка Ryanair: в Европе могут отменить до 300 рейсов (2)

фото

Общество | 2 августа 2018 года, 09:09

Очередная забастовка пилотов компании Ryanair ожидается 3-го августа, что снова может привести к отмене или задержкам авиарейсов. В компании отметили, что предложили профсоюзу и работникам встретится и обсудить сложившуюся ситуацию, но те отказались, пишет Jauns.lv. Ожидается, что на следующей неделе из-за забастовки будут отменены 20 из 290 авиарейсов.

На прошлой неделе Ryanair отменила около 600 полетов по Европе в связи с двухдневными забастовками стюартов в Испании, Португалии, Бельгии и Италии, что повлияло на планы по меньшей мере 50 000 пассажиров.

26 июля из-за забастовки пилотов был отменен рейс авиакомпании Ryanair из Риги в Барселону.

По нормативам ЕС, в случае отмены рейса авиакомпания должна выплатить пассажирам от 250 до 600 евро, однако компенсации можно не выплачивать "в случае чрезвычайных обстоятельств".

В прошлом году, отмена и задержки рейсов по причине массовых забастовок, повлияли на планы и путешествия более 700 тысяч пассажиров компании Ryanair.

Фото из Flickr/Jeroen Stroes Aviation Photography

Комментарии 2
Fuck the MixNews38 минут назад
Фэйковая новость придуманная журналистами для пиара собственного сайта новостей. Причина забастовки есть? Нету. Свидетели забастовки есть? Нету. Пинакотека продолжает работать? Да. Так что новость Fake.
Ответить
Крыса1 час назад
Ктото не сможет улететь в ирландию на клюкву :(
3
Ответить