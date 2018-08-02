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30 июля в Юрмале состоялось открытие второго международного фестиваля музыки театра и кино Jūras Pērle. Концерт был посвящен 70-летию Рижской киностудии. В редакцию Latvijas Avīze позвонила рижанка Мара Упмале, которая высказала свое возмущение русской речью со сцены зала Dzintari во время мероприятия.

"Я посмотрела концерт, который был посвящен юбилею нашей Рижской киностудии, но была неприятно удивлена - все речи были только на русском языке! Опять чувствую себя в Советском союзе", - рассказала она газете.

Трансляцию концерта осуществлял Первый Балтийский канал.

Один из зрителей в зале Dzintari так же рассказал LA, что латышской речи во время мероприятия было почти не слышно.

В концерте принимали участие Раймонд Паулс, Андрей и Юрис Жагарсы, Ивар Калныньш, Арнис Лицитис, Мирдза Мартинсоне, Лилита Озолиня и артисты из Литвы и России.

Как рассказал руководитель Отдела по контролю за языком в рижском регионе Центра госязыка Виестурс Разумовскис, нарушения в данном случае не обнаружены.

"Правила Кабинета министра от 2000 года 22 августа не обязывают делать перевод на госязык на частных мероприятиях. Но при этом организаторы должны предоставить полную и всестороннюю информацию о предстоящем событие на латышском языке. Это значит, что информация в СМИ и на сайте мероприятия должна быть на госязыке. Мы провели проверку и все необходимые критерии организатором SIA Amber Way соблюдены. Кроме того, они предупреждают, что концерт будет проводиться на русском, латышском и английском языках", - отметил он.