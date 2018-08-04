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Остаток вкладов шелл-компаний, входящих в категорию риска, по состоянию на 7 июля составил в общем объеме вкладов в латвийских банках 0,03%, и в основном это остаток заблокированных средств на счетах, сообщает Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK).

FKTK напоминает, что 9 мая вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, обязывающие участников рынка в Латвии в 60-дневный срок, то есть до 7 июля 2018 года, прекратить сотрудничество с предприятиями, которые отвечают одновременно двум признакам шелл-компаний - не осуществляют фактическую хозяйственную деятельность и не подают финансовые отчеты.

"Теперь мы совершенно точно можем сказать, что со стороны наших банков эта работа полностью сделана. Оставшиеся 0,03% или 4,5 млн евро - это исходящий поток, то есть замороженные деньги на заблокированных счетах, которые требуют проверки происхождения. Мы видим, что начатая в 2016 году работа продолжается, доля клиентов банков из категории риска уменьшается с каждым днем, потому что банки отказывается и от тех шелл-компаний, которые не запрещены, но могут представлять ненужные риски. Мы можем резюмировать, что вместе с различными шелл-компаниями, не только попавшими под запрет, в первом полугодии этого года из банковского сектора Латвии утекло около 1,5 млрд евро. В дальнейшем сотрудничестве отказано более чем 9000 подобных компаний всех видов", - сказал председатель FKTK Петерс Путниньш.

Доля вкладов иностранных клиентов, в том числе из стран ЕС, составила в латвийских банках в конце июля 21%. Географическая структура вкладов свидетельствует о том, что в Латвии доминируют местные депозиты - их доля составляет 79%.

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