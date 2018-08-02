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Родителей учеников 1, 5 и 10 классов, а также тех, кто сменил школу и еще не оформил э-карту школьника, Rīgas satiksme призывает сделать это до 25 августа на портале www.eriga.lv. Э-карту школьника можно будет получить в учебных заведениях с 3 сентября. Об этом пишет Riga.lv.

На портале www.eriga.lv один из родителей должен заполнить заявку на получение Э-карты школьника. Данные об ученике и школе, где ребенок учится, отбираются автоматически – нужно только загрузить фотографию. На основании имеющейся информации Rīgas satiksme изготовит э-карту школьника и доставит ее в учебное заведение.

Э-карта школьника в настоящее время выполняет функцию как удостоверения ученика, так и электронного билета для поездок в общественном транспорте. Также в ряде школ Риги он действует как электронный ключ и платежное средство за питание.

фото^ eriga.lv