На пляже под Талси мужчина снимал на камеру полуголых детей (1)

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Общество | 2 августа 2018 года, 10:46

Пользовательница Facebooк на своей странице сообщила, что на пляже у озера Мундигу Талсинского края она заметила мужчину, который снимал на видео отдыхающих, в том числе и полуголых детей.

Женщина пишет, что сначала не придала этому значения, а дома задумалась, что мужчина мог совершать противоправные действия. Она не уточнила, передала ли информацию полиции.

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Между тем, полиция обращает внимание на подобные случаи нарушений прав отдыхающих и призывают жителей сообщать о них.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Крыса12 минут назад
Нужно сдать в полцию и обьявить план перехват, план назовем "мадагаскарский пингвин" так как жарко как в мадагаскаре и всех печет :)
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