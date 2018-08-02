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Пользовательница Facebooк на своей странице сообщила, что на пляже у озера Мундигу Талсинского края она заметила мужчину, который снимал на видео отдыхающих, в том числе и полуголых детей.

Женщина пишет, что сначала не придала этому значения, а дома задумалась, что мужчина мог совершать противоправные действия. Она не уточнила, передала ли информацию полиции.

Между тем, полиция обращает внимание на подобные случаи нарушений прав отдыхающих и призывают жителей сообщать о них.

Фото: pixabay.com