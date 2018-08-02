Премьер о пожарах: не буду устраивать спектакль, испачкавшись сажей (15)

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Общество | 2 августа 2018 года, 12:55

В четверг, 2 августа, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис на пресс-конференции указал, что постоянно поддерживает связь с ответственными должностными лицами относительно пожаров, но спектакль устраивать не собирается, "испачкавшись сажей".

По словам политика, прозвучали упреки, что он должен был во время отпуска "испачкаться сажей" и отправиться на место пожара в Валдгалской волости. Кучинскис пояснил, что такие "спектакли" он устраивать не умеет и не собирается это делать в дальнейшем.

Премьер отметил, что регулярно связывается с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и представителями Государственной пожарно-спасательной службы, следя за ситуацией. Он обратил внимание на то, что роль главы правительства предусматривает действовать, когда что-то не работает или необходима помощь.

Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис 23 июля ушел в отпуск.

Между тем до сих пор продолжается тушение пожара на торфяном болоте в Валдгалской волости, который начался 17 июля. Также сотрудники ГПСС тушат пожары в Раматской волости и в Салской волости - там тоже горят болота.

Ранее также сообщалось, что пользователи Twitter раскритиковали Кучинскиса за то, что тот отправился в отпуск, несмотря на сильный пожар на торфяниках под Талси.

Фото: flickr.com/Valsts kanceleja

Комментарии 15
Патриот 1 час назад
Все правильно! Сажей не надо! Лучше дерьмом, хотя от тебя и так за версту всегда воняло! А Латвия пусть горит, какая мелочь.
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может1 час назад
вы,правящие когда-нибудь подумайте о стране,не пачкайся в саже,но зачем же в такой критический момент идти в отпуск,у вас и так 365 дней в году безмятежное существование,есть вы на месте нету вас никто и не заметить, просто какие-то черные дыры в нашей местности
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майк1 час назад
ай красава! умыл вас всех,смерды презренные!)))
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