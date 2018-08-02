Общество |

В четверг, 2 августа, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис на пресс-конференции указал, что постоянно поддерживает связь с ответственными должностными лицами относительно пожаров, но спектакль устраивать не собирается, "испачкавшись сажей".

По словам политика, прозвучали упреки, что он должен был во время отпуска "испачкаться сажей" и отправиться на место пожара в Валдгалской волости. Кучинскис пояснил, что такие "спектакли" он устраивать не умеет и не собирается это делать в дальнейшем.

Премьер отметил, что регулярно связывается с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и представителями Государственной пожарно-спасательной службы, следя за ситуацией. Он обратил внимание на то, что роль главы правительства предусматривает действовать, когда что-то не работает или необходима помощь.

Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис 23 июля ушел в отпуск.

Между тем до сих пор продолжается тушение пожара на торфяном болоте в Валдгалской волости, который начался 17 июля. Также сотрудники ГПСС тушат пожары в Раматской волости и в Салской волости - там тоже горят болота.

Ранее также сообщалось, что пользователи Twitter раскритиковали Кучинскиса за то, что тот отправился в отпуск, несмотря на сильный пожар на торфяниках под Талси.

Фото: flickr.com/Valsts kanceleja