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Во время крупнейших военных учений Namejs 2018, которые пройдут с 20 августа по 2 сентября, будут отрабатываться навыки по обороне государства, а один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере, сообщил журналистами командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

По его словам, во время учения будет учитываться опыт событий на Украине, поэтому в них включены элементы гибридной войны, в частности, спонтанное возникновение беспорядков в этих двух городах с участием вооруженных людей без знаков различия.

В начале беспорядки будут подавляться структурами внутренних дел, а затем им на помощь прибудут вооруженные силы. В роли противников выступят военнослужащие союзников по НАТО.

"В ходе учений мы будем отрабатывать оборонные навыки, используя сдерживание и оборонительные операции. Структура национальной обороны будет проверена стопроцентно. Мы не разрабатываем сценарий против какой-либо конкретной страны, но готовим НВС защищать Латвию от любой угрозы", - заявил командующий армией.

Учения пройдут во всех регионах Латвии - в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Екабпилсе, Валмиере и еще 36 краях. По дорогам общего пользования во время учений будет перемещаться военная техника и пехота, однако, как заверил Калниньш, вооружение за пределами полигонов и стрельбищ использоваться не будет. В учениях примут участие дислоцированные в Лиелварде вертолеты США, тяжелая и легкая моторизованная техника, беспилотные летательные аппараты.

В настоящее время заявки на участие в учениях в статусе наблюдателей подали представители Белоруссии. Командующий НВС подчеркнул, что у учений не будет "завесы секретности" и многие их фазы будут открыты для СМИ.

На вопрос, готовы ли НВС к возможной активизации вооруженных сил РФ у границ Латвии в связи с учениями Калниньш ответил, что российские самолеты "все время летают вдоль наших границ, поэтому их реакция не повлияет на обеспечение оборонных функций государства".

В учениях Namejs 2018 примут участие военнослужащие, земессарги, сотрудники структур МВД, представители союзных армий - в целом почти 10 тысяч человек.

Фото: flickr.com/Latvija armija