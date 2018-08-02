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Депутат Рижской думы Олаф Пулкс на своей странице в Facebook написал о том, как и от чего умерла его сестра.

Сигита Пулка ушла из жизни в конце января 2018 года. Изначально в СМИ появилась информация о том, что женщине поставили неправильный диагноз - прозвучала информация о смерти от заворота кишок, а после оказалось, что причиной кончины послужила вирусная инфекция. Однако теперь депутат Рижской думы узнал, что его сестра умерла от отравления.

"24 января утром ее увезла машина Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) в Центр инфектологии, в тот же день в 18.55 она умерла в реанимационном зале Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS). С 8.04, когда приехала бригада медиков, сестра находилась под наблюдением врачей. Почти 11 часов. "Скорую" вызвали из-за того, что у нее были боли в животе, плохое самочувствие, рвота и понос", - написал политик.

По словам Пулкса, патолог ему лично сказала, что причиной смерти был острый гастроэнтероколит, то есть отравление.

"Патолог мне случайно рассказала, что Сигита умерла от отравления... купленным в магазине салатом. Осознанно не упоминаю название магазина, не хочу ажиотажа, потому что сомневаюсь, что только один человек мог так смертельно отравиться", - заявил Пулкс.

Инспекция здравоохранения не констатировала нарушений в действиях СНМП и RAKUS. Единственное указание, которое было дано руководству RAKUS, заключалось в том, чтобы оценить, стоит ли обеспечить присутствие медика в транспортном средстве во время перевозки пациента из одной структуры больницы в другую. Депутат с таким заключением не согласен.

"Я решил оспорить это решение ИЗ с руководителем инспекции. Чего я хочу добиться? Мне не нужно наказывать какого-то врача. Хочу, чтобы был серьезный анализ случившегося и были проведены соответствующие изменения в системе здравоохранения. Это нужно для того, чтобы в случаях, когда пациента можно вылечить и спасти, это было бы действительно сделано", - указал Олаф Пулкс.

Фото: pixabay.com