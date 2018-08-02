Общество |

Мессенджер WhatsApp предоставил корпоративным клиентам ряд новых услуг, направленных на упрощение их общения с контрагентами. В частности, вводится плата за отправку сообщений от компаний клиентам, чтобы "в чатах не было беспорядка".

"Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами <...> Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы более мощные средства для общения с их клиентами", — говорится в сообщении, опубликованном в блоге WhatsApp.

Теперь у клиентов компаний появится несколько способов связи с ними: они могут дать им свой номер и получать на него информацию через WhatsApp, открыть чат с компанией нажатием значка прямой связи (на сайте или в рекламе компании на Facebook) или обратиться в службу поддержки.

Некоторые компании планируют перевести работу своих служб поддержки на WhatsApp и взаимодействовать с клиентами в реальном времени.

"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка", — пояснили в WhatsApp.

Фото из Flickr/Tecnomovida Caracas