WhatsApp сделал платными часть сообщений (+ОПРОС)
Мессенджер WhatsApp предоставил корпоративным клиентам ряд новых услуг, направленных на упрощение их общения с контрагентами. В частности, вводится плата за отправку сообщений от компаний клиентам, чтобы "в чатах не было беспорядка".
"Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами <...> Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы более мощные средства для общения с их клиентами", — говорится в сообщении, опубликованном в блоге WhatsApp.
Теперь у клиентов компаний появится несколько способов связи с ними: они могут дать им свой номер и получать на него информацию через WhatsApp, открыть чат с компанией нажатием значка прямой связи (на сайте или в рекламе компании на Facebook) или обратиться в службу поддержки.
Некоторые компании планируют перевести работу своих служб поддержки на WhatsApp и взаимодействовать с клиентами в реальном времени.
"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка", — пояснили в WhatsApp.
Фото из Flickr/Tecnomovida Caracas