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С изменением покупательских привычек населения покупка продуктов питания происходит не только традиционно в магазинах, но и все чаще - в интернете. После преобразования e-maxima в интернет-магазин Barbora.lv объемы его продаж выросли за три последних месяца более чем на 34%.

“Barbora.lv за короткое время усовершенствовал свои мощность и качество услуг. После смены бренда на четверть увеличено не только количество сотрудников, но и автопарк, что позволяет нам 95% заказов доставлять вовремя и даже быстрее указанного времени. Правильность выбранной стратегии подтверждают и аналитики - количество покупателей увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, в свою очередь разнообразие ассортимента продовольственных товаров выросло на 14%. Как лидеры электронной коммерции в торговле продуктами питания в Латвии мы продолжаем совершенствовать инновационные возможности покупок, поэтому разработано мобильное приложение, которое делает приобретение продовольственных товаров удобным, где бы человек ни находился”, - рассказала руководитель магазина Barbora Санита Берзиня.

Как отметил член правления Maxima Latvija Виктор Троицын, латвийцы стали намного чаще заказывать товары из ассортимента торговой сети через интернет.

“Мы как основной партнер интернет-магазина продовольственных и бытовых товаров Barbora.lv рады, что количество покупателей, которые все чаще предпочитают заказывать товары из ассортимента магазинов Maxima, увеличивается. Радует и то, что Barbora.lv за короткое время усовершенствовался, предлагая нашим клиентам еще более качественное обслуживание”, - заявил он.

В настоящее время мобильное приложение скачивают в среднем 4500 пользователей в месяц, и 23% клиентов по крайней мере один раз сделали выбор в пользу покупки именно через него. И на интернет-сайте Barbora.lv, и в мобильном приложении доступно более 8000 различных продуктов.

Самой популярной категорией продовольственных товаров, которые люди покупают через интернет, являются молочные продукты - их в свою корзину покупок включает каждый второй покупатель. Вторая по популярности категория товаров - овощи и фрукты, которые покупает каждый третий покупатель. Самыми популярными продуктами среди клиентов являются бананы, огурцы и помидоры. В среднем в рамках одной покупки люди покупают на Barbora.lv продукты 20 - 30 различных наименований.

Интернет-магазин Barbora.lv обслуживает почти 50% домашних хозяйств Латвии. Доставка товаров осуществляется в Риге, Юрмале, Саласпилсе, а также в окрестностях столицы – в Баложи, Дрейлини, Сауриеши, Бабите, Царникаве, Гаркалне, Кекаве, Марупе, Олайне и Стопини. В Barbora.lv для покупателей сохраняются все преимущества программы лояльности Paldies.

Фото: Maxima Latvija