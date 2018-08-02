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В воскресенье, 29 июля, пропал житель Иманты, 80-летний Вилис Биезайс, сообщает Bezvests.lv. Добровольцы и близкие пропавшего пенсионера не оставляют надежды найти его живым.

Очередные поиски велись в ночь на 2 августа, заняли в общей сложности около пяти часов - c воздуха при помощи трикоптера, оснащенного тепловизором, который с высоты фиксировал все теплые объекты. В Имантском лесном массиве Анниньмуйжас, а также в окрестностях старой Юрмальской дороги было обнаружено с воздуха три человека, неподвижно лежащих в лесу, все трое - мужчины. Один 60-летний, второй в возрасте около 40-50 лет и третий - 20-летний парень. Все они просто спали и не нуждались в помощи. Одного полиция доставила домой.

Также с воздуха было зафиксировано несколько животных - большие собаки, которые бродили ночью по жилмассиву Иманты и лесопарковой зоне Анниньмуйжас без хозяев и намордников.

Напомним, поиски пропавшего пенсионера волонтерами и близкими ведутся уже третьи сутки. За эти дни прошли по разным маршрутам три кинолога с собаками, также у полиции были запрошены записи с камер наблюдения в районе, проверены конечные пункты автобусов, опрошены люди.

Bezvests.lv благодарит всех волонтеров, которые нашли время и искали пропавшего человека, а также латвийского производителя дронов Atlas, который предоставил добровольцам трикоптер с тепловизором.

Как сообщалось, пенсионер около 12-13 часов в воскресенье вышел из своего дома на проспекте Курземес 164, никому не сказав, ни куда направляется, ни когда вернется. Мужчина до сих пор не вернулся домой, не звонил и не подавал о себе никаких известий.

Последней пропавшего в собственной квартире видела гражданская жена, перед тем, как ушла в магазин. Когда вернулась домой, Вилиса уже не застала.

ПРИМЕТЫ: рост около 165 см, нормального телосложения, волосы седые, синие глаза. Имеется шрам на шее с правой стороны, полученный в результате перенесенной операции.

БЫЛ ОДЕТ В: бирюзовую футболку, серые шорты, на ногах - сандалии.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

Фото из Facebook/Bezvests.lv