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В Латвии меняется климат и длительные периоды жары жителям придется переживать все чаще. Об этом в передаче "900 секунд" на телеканале LNT рассказал метеоролог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) Андрис Виксна.

По его словам, то, что климат в Латвии меняется, подтверждают участившиеся периоды длительной жары и интенсивные ливни. Латвийцам нужно считаться с тем, что нечто подобное будет происходить все чаще, указал Вилксна.

Метеоролог указал, что из-за изменений климата больше всего пострадает зима, которая будет становиться все теплее. Также будет казаться, что лето длится все дольше, отметил эксперт.

По данным ЛЦОСГМ, в этом году за два летних месяца в течение 53 дней хотя бы в одном регионе Латвии температура воздуха превышала +25 градусов. Также было установлено 117 различных рекордов максимальной температуры. Вчера уже шестой день подряд в каком-либо регионе страны регистрировался новый температурный максимум - такая ситуация не наблюдалась по крайней мере последние десять лет.

Эксперт подчеркнул, что нет ни одной отрасли народного хозяйства, которую бы не затрагивали климатические изменения, поэтому необходимо интегрировать их влияние в политические документы.

В качестве примера Вилксна привел строительство и территориальное планирование, где важное значение имеет долгосрочная перспектива. Значительные изменения коснутся также энергетического сектора.

"Эти данные нужно срочно принять во внимание, так как климатические изменения необратимы. Чем раньше мы это осознаем, тем меньше будет последствий", - подчеркнул Андрис Виксна.

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