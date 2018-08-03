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В пятницу ночью и днем Латвию с запада пересек атмосферный фронт, под влиянием которого местами возможны дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Самые сильные грозы будут в течение дня на востоке страны, с порывистым ветром, возможен град. В пятницу вечером небо над всей страной будет ясным.

Днем будет от +24..+26 градусов на побережье до +27..+31 в остальных районах.

В Риге вероятность дождя невелика, вечером будет ясная погода. Ночная температура составит выше +20 градусов, днем будет до +28.