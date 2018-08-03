В пятницу по Латвии ожидаются грозы (+ОПРОС) (2)

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Общество | 3 августа 2018 года, 07:42

В пятницу ночью и днем Латвию с запада пересек атмосферный фронт, под влиянием которого местами возможны дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Самые сильные грозы будут в течение дня на востоке страны, с порывистым ветром, возможен град. В пятницу вечером небо над всей страной будет ясным.

Днем будет от +24..+26 градусов на побережье до +27..+31 в остальных районах.

В Риге вероятность дождя невелика, вечером будет ясная погода. Ночная температура составит выше +20 градусов, днем будет до +28.

Комментарии 2
погода у нас впадает в крайности2 часа назад
то дожди, то жара без осадков. Сейчас изнываем от жары и отсутствия дождя, с середины августа природа начнёт компенсировать потери -будет лить и лить и температуру снизит ниже средних многолетних. И нам опять будет плохо
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Patriot4 часа назад
Bùtu labi, labs lietus palìdzès arì mùsu pasaizliedzìgajiem ugunsdzèsèjiem.
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