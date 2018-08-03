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Эстония поддерживает прекращение ежегодного перехода на летнее и зимнее время во всех странах Евросоюза, следует из пояснительного письма к законопроекту. Также для Эстонии важно быть в одном часовом поясе с Латвией и Финляндией, сообщает rus.err.ee.

В ходе подготовки государственной позиции прошли консультации с министерствами и заинтересованными группами, в результате выяснилось, что перевод часов вызывает скорее негативную или нейтральную оценку, говорится в аннотации к позиции Эстонии. "Аргументы, поддерживавшие перевод часов в прошлом, с течением времени и развитием технологий утратили свою значимость", - считает Эстония.

Также в пояснительном письме, составленном Министерством экономики, отмечается, что Эстония считает важным гармоничный подход ради единого внутреннего рынка и плавной транспортной организации. "Теоретически в таком случае может возникнуть ситуация, когда у Финляндии будет право оставить зимнее время, у Эстонии, например, летнее, у Латвии - зимнее и у Литвы - летнее".

Подобная ситуация, когда при поездке из Хельсинки в Вильнюс при пересечении каждой границы время круглый год будет разным, непрактична с точки зрения функционирования единого рынка. В таком случае увеличились бы расходы в сфере приграничной торговли и транспорта, обмен информацией и путешествия стали бы неудобными, продуктивность на внутреннем рынке товаров и услуг упала бы, отмечают составители пояснительной записки.

"Мы разделяем позицию Еврокомиссии, что в ЕС важно сохранить единый временной режим и после того, как откажутся переводить часы два раза в год", - считают авторы пояснительного письма.

Как сообщалось раньше, Еврокомиссия начала проводить опрос, чтобы узнать мнение европейцев о возможном отказе от перехода на зимнее время.

Фото из Flickr/Karyn Christner