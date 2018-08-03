ПВС: 15 тысяч свиней ликвидируем с помощью газа (+ОПРОС) (7)

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Общество | 3 августа 2018 года, 09:25

Ликвидация всех животных, заболевших африканской чумой свиней на ООО Druvas Unguri в Салдусском крае, может продлиться девять дней, если не будет технических задержек, сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

По его словам, сейчас ПВС готовится начать ликвидацию свиней в хозяйстве.

"Размеры действительно велики, и нас ждут напряженные недели", - сказал Балодис.

Свиньи будут ликвидироваться тут же, в хозяйстве, гуманным методом - с помощью газа, затем их трупы будут доставлены на предприятие в Лимбажи, где их сожгут при высокой температуре. В целом придется ликвидировать более 15 тысяч свиней.

Балодис охарактеризовал хозяйство Druvas Unguri как одно из образцовых с точки зрения биобезопасности. Поэтому главе ПВС сложно сказать, как вирус проник на ферму.

Он также добавил, что АЧС на ферме была выявлена в ранней стадии.

Как сообщалось, сегодня в связи со вспышкой АЧС на Druvas Unguri состоится внеочередное заседание правительства.

Фото из Flickr/Mary Lane.

Комментарии 7
Адельфина1 час назад
Думаю, что время от времени этот вирус подбрасывают нам поляки, что мы закупали только их свинину.
До антироссийских санкций, когда полякам был открыт весь российский рынок, таких вспышек не помню. А после 2014 года - с пугающей регулярностью.
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Евро союз приказал уничтожить все производство1 час назад
Латвия выполняет
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Haha2 часа назад
Abus patriotus arī lūdzu pie reizes!
Abiem ĀCM ir noteikti, bet netiek izslēgti arī citi CM paveidi
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