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Ликвидация всех животных, заболевших африканской чумой свиней на ООО Druvas Unguri в Салдусском крае, может продлиться девять дней, если не будет технических задержек, сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

По его словам, сейчас ПВС готовится начать ликвидацию свиней в хозяйстве.

"Размеры действительно велики, и нас ждут напряженные недели", - сказал Балодис.

Свиньи будут ликвидироваться тут же, в хозяйстве, гуманным методом - с помощью газа, затем их трупы будут доставлены на предприятие в Лимбажи, где их сожгут при высокой температуре. В целом придется ликвидировать более 15 тысяч свиней.

Балодис охарактеризовал хозяйство Druvas Unguri как одно из образцовых с точки зрения биобезопасности. Поэтому главе ПВС сложно сказать, как вирус проник на ферму.

Он также добавил, что АЧС на ферме была выявлена в ранней стадии.

Как сообщалось, сегодня в связи со вспышкой АЧС на Druvas Unguri состоится внеочередное заседание правительства.

Фото из Flickr/Mary Lane.