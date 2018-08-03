"Ничего себе у вас ветки": в Риге на машину упал дуб (2)
Общество | 3 августа 2018 года, 10:52
Пользовательница Facebook в группе "Ездуны" обратила внимание рижан на падение ветки векового дуба.
По ее словам, ЧП произошло утром 1 августа на улице Дзирциема, 31.
На фотографиях видно, как огромная ветка дуба повредила припаркованный во дворе автомобиль.
Некоторые комментаторы начали удивляться размеру веток у деревьев в Риге.
"Ничего себе у вас ветки... Страшно представить какие деревья", - написала Ольга.
В Риге на ул. Структору вдоль дома 3(5этажей),стоят березы уже выше дома в 1/5 раза. Жутко смотреть,особенно при сильном аетре!
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:) Vo tebe dub dubom.
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