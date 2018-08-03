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Пользовательница Facebook в группе "Ездуны" обратила внимание рижан на падение ветки векового дуба.

По ее словам, ЧП произошло утром 1 августа на улице Дзирциема, 31.

На фотографиях видно, как огромная ветка дуба повредила припаркованный во дворе автомобиль.

Некоторые комментаторы начали удивляться размеру веток у деревьев в Риге.

"Ничего себе у вас ветки... Страшно представить какие деревья", - написала Ольга.