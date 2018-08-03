В Латвии дали оценку качеству воздуха (6)
Качество воздуха в Латвии в данный момент соответствует нормам и не несет угрозы здоровью людей, сообщила в эфире LNT руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Индра Дрейка.
Она напомнила, что за качеством воздуха в стране постоянно следит Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, а ИЗ подключается, когда показатели превышают норму. В настоящий момент такой угрозы нет.
По словам Дрейки, государство очень хорошо справляется с длительной жарой, и значительная часть людей наслаждаются такой погодой. В то же время есть и те, чье качество жизни ухудшилось. В целом система здравоохранения не чувствует влияния жары.
Напомним, как ранее писал Mixnews, в столице начала работу новая бесплатная система прогнозирования загрязнения воздуха Riga airTEXT. Это ноу-хау станет настоящим помощником для тех, кто страдает от аллергии, так как будет предупреждать в том числе и о периодах цветения.
Фото: pixabay.com
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ээээээээ, а можно поподробней, что именно государство делает с жарой что бы я наслаждался ею?