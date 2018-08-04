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Детский реабилитационный центр Poga и компания Maxima Latvija, владеющая сетью магазинов розничной торговли, продолжают совместную благотворительную акцию. Цель акции – развитие сферы реабилитации детей с двигательными нарушениями и содействие пониманию обществом потребностей детей-инвалидов и необходимости их социальной интеграции. В период с января по июнь этого года собрано 106 979,46 евро.

Из общего количества пожертвований 78 589,12 евро составили деньги, оставленные покупателями в ящиках для пожертвований, установленных в магазинах Maxima Latvija, и собранные в результате покупки продуктов, участвовавших в акции; средства в размере 23 397,34 евро внесли посетители портала благотворительного фонда Ziedot.lv; 5000,00 евро предоставила компания “Латвийская зеленая точка”.

Благодаря собранным средствам в рамках программы Dakteris Poga были даны консультации невролога по состоянию здоровья 194 детей, дети приняли участие в 414 занятиях по эрготерапии, 58 маленьких пациентов прошли курс массажа, 60 детей приняли участие в “Программе хорошего самочувствия”, оценка специалистами состояния здоровья была дана 33 пациентам. На собранные средства было приобретено оснащение для нового кабинета TheraSuit. Кроме того, пожертвования позволят специалистам Poga пополнить профессиональные знания: 4 врача продолжат образование, а все работники центра получат поддержку в виде регулярной супервизии.

„Сердечное спасибо покупателям магазинов Maxima и нашим друзьям за поддержку, оказанную реабилитационному центру Poga. Благодаря предоставляемой помощи ежедневно кто-то из детей проходит реабилитацию, которая помогает им преодолевать болезнь. На собранные в прошлом году средства в центре Poga прошли реабилитацию 672 пациента, было проведено 7419 занятий и предоставлено 1649 консультаций, что поможет детям и подросткам с двигательными нарушениями успешнее бороться с болезнью и развивать двигательные навыки”, – сказала руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

„Цель благотворительной акции, начатой нами в прошлом году совместно с детским реабилитационным центром Poga, – привлечь внимание более широкого круга людей к проблемам, касающимся детей с двигательными нарушениями и их потребностей. Поддержание семейных ценностей – один из приоритетов компании Maxima, поэтому мы очень рады возможности оказать помощь детям с двигательными нарушениями и их родителям, облегчить их жизнь и повысить ее качество,” – заявил директор Департамента по корпоративным отношениям Янис Бесерис.

Наиболее значительные пожертвования были внесены покупателями магазинов Maxima Latvija в Риге (24649,32 евро), Лиепае (3537,82 евро), Елгаве (3025,73 евро), Даугавпилсе (2646,90 евро), Резекне (2294,53 евро), Добеле (1392,37 евро), Валмиере (1394,42 евро), Екабпилсе (1365,49 евро), Юрмале (1051,39 евро) и Огре (1089,00 евро).

Как уже сообщалось, помощь детям с двигательными нарушениями можно оказать, посетив веб-сайт благотворительного фонда Ziedot.lv (http://www.ziedot.lv/bernu-rehabilitacija-latvija-2643), позвонив по благотворительному телефону 90067007 или оставив деньги в ящике для пожертвований у кассы магазина Maxima Latvija. Пожертвования, администрированием которых занимается благотворительный фонд Ziedot.lv, расходуются на проведение реабилитационных процедур для детей с двигательными нарушениями, внедрение инноваций, а также на повышение квалификации специалистов реабилитационного центра Poga.