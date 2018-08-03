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Агенскалнский рынок возобновил работу, сегодня состоялось открытие. На торговлю подали заявки более 100 торговцев. Об этом рассказал представитель арендаторов рынка фирмы Kalnciema iela Карлис Дамбергс.

С 7 августа торговля будет происходить каждый день с 7.30 до 19, кроме понедельника. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

На рынке будут работать продавцы местных продуктов питания. Импортная продукция будет предлагаться с четким указанием ее происхождения. В конце недели будет рынок "street food", будут работать кафе и рестораны на выезде.

В день открытия состоится дискуссия о безотходном образе жизни, концерт, показательные выступления ВМХ, мастерские, еду будут готовить известные рижские рестораны, например, "Entresol", "Steiku Haoss", "Hercogs", "Rocket Bean Roastery".