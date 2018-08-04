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Латвия является "лидером" ЕС по числу утонувших людей - показатель гибели людей на воде на 100 000 населения в стране в шесть раз превышает средний уровень по ЕС, сообщает Центральное статистическое управление.

В Латвии на 100 000 жителей тонет 6,1 человек, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 1,1. Самый низкий показатель количества утонувших в Великобритании - 0,4 на 100 000 жителей.

Как в Латвии, так в среднем и в ЕС восемь из десяти утонувших - мужчины. Согласно данным Eurostat за 2015 год, в Латвии больше всего утонувших мужчин были в возрасте от 45 до 54 лет.

По данным на сайте Государственной пожарно-спасательной службы, в 2016 году в Латвии утонули 110 человек, в 2017 году - 102, а за семь месяцев этого года - уже 72 человека.

В пятницу в озере Бабелитес в Риге утонул мужчина лет 55-ти, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Вернуть к жизни извлеченного из воды мужчину спасателям не удалось.

В Юрмале восьмилетний мальчик во время купания с головой ушел под воду. Окружающие вытащили его из воды, мальчик был доставлен в больницу.