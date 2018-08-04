Общество |

В субботу в Латвии по-прежнему ожидается знойная погода, но жара будет меньше, чем в рабочие дни, прогнозируют синоптики.

Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха составит +25..+30 градусов.

В Риге будет малооблачно, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется до +28..+29 градусов.

В начале следующей недели будет не жарче +22..+26. Местами пройдут дожди, возможны грозы.

В соответствии с последним прогнозом Global Forecast System в середине следующей недели станет жарче, в четверг температура может достичь +27..+32 градусов, а в конце следующей недели снова станет прохладнее.

Высокая пожароопасность сохраняется на большей части территории страны.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download