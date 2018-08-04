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По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и местных самоуправлений, температура воды в Балтийском море на всем латвийском побережье в субботу утром колеблется от +18 до +24 градусов.

На юрмальских пляжах Синего флага вода прогрелась до +18..+19 градусов, в Каугури и Яункемерми - до +21..+22 градусов.

На рижских пляжах температура воды в субботу утром составляла +20 градусов в Вакарбулли, +21 градус в Вецаки и +22 градуса в Даугавгриве.

В Скултском порту в Звейниекциемсе вода похолодала с +23 градусов в пятницу до +18 градусов в субботу утром.

В Салацгривском порту вода прогрелась до +24 градусов, такая же теплая вода в Лиепайском порту.

Температура воды в Вентспилсском порту - +19 градусов, в Колке, Рое и Мерсрагсе - около +21 градуса, но из-за западного ветра она может резко понизиться.

Самая теплая воды в ближайшие сутки ожидается в море на западном Курземском побережье и на Видземском побережье Рижского морского залива.

Температура воды в реках и озерах - от +22 до +27 градусов, прохладнее вода в более быстрых реках, протекающих через леса и пополняющихся родниковой водой.