KNAB: работники муниципалитетов все чаще попадаются на коррупции (8)

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Общество | 4 августа 2018 года, 16:00

С 2015 года увеличилось число работников местных самоуправлений, в отношении которых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просило начать уголовное преследование за коррупционные преступления, свидетельствует поданный в Госканцелярию доклад KNAB.

В 2015 году KNAB просило предъявить обвинения трем, в 2016 году - восьми, в 2017 году - 19 работникам самоуправлений или муниципальных учреждений.

С 2015 года увеличилось число работающих в обществах капитала публичных лиц государственных должностных лиц, в чьих действиях констатированы нарушения норм закона о предотвращении конфликта интересов и в отношении которых применен денежный штраф или устный выговор.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось также число государственных должностных лиц, работающих в госструктурах и самоуправлениях, нарушивших нормы закона о предотвращении конфликта интересов.

В прошлом году KNAB начало в отношении работников государственной системы и частных лиц 30 уголовных процессов - на 11 больше, чем в 2016 году, и передало органам прокуратуры для уголовного преследования 17 уголовных дел в отношении 41 лица.

фото: zatvorius.ru

Комментарии 8
Ну да2 часа назад
3 миллиарда! Украденных на афёре с "зелёной энергией", кнаб не интересуют?
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Не совсем так2 часа назад
Это законы у нас такие. "Благодаря"им любой может украсть,обойдя закон. Строгости наказания тоже никто не боится.Липовые фирмы и фирмы однодневки регистрируют без разбора и проверок. А вообще прокуратура и KNAB тоже структуры только на бумаге,и только иногда показывают видимость своей работы и что они существуют. Результаты работы где???
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Ж2 часа назад
А зачем?Там же всё проплачено,нужны другие показатели,плюс не так думающих,надо отлавливать.
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