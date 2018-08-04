Общество |

С 2015 года увеличилось число работников местных самоуправлений, в отношении которых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просило начать уголовное преследование за коррупционные преступления, свидетельствует поданный в Госканцелярию доклад KNAB.

В 2015 году KNAB просило предъявить обвинения трем, в 2016 году - восьми, в 2017 году - 19 работникам самоуправлений или муниципальных учреждений.

С 2015 года увеличилось число работающих в обществах капитала публичных лиц государственных должностных лиц, в чьих действиях констатированы нарушения норм закона о предотвращении конфликта интересов и в отношении которых применен денежный штраф или устный выговор.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось также число государственных должностных лиц, работающих в госструктурах и самоуправлениях, нарушивших нормы закона о предотвращении конфликта интересов.

В прошлом году KNAB начало в отношении работников государственной системы и частных лиц 30 уголовных процессов - на 11 больше, чем в 2016 году, и передало органам прокуратуры для уголовного преследования 17 уголовных дел в отношении 41 лица.

фото: zatvorius.ru