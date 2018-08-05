Пожар на болоте в Раматской волости ликвидирован (3)

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Общество | 5 августа 2018 года, 16:42

Пожар, вспыхнувший вечером 31 июля на болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацского края, в воскресенье был ликвидирован, сообщил представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис.

Пожар распространился на площади примерно 240 га, в том числе на площади почти 13 га горел лес.

Причиной пожара стал удар молнии.

Как сообщалось ранее, 1 августа возник пожар на болоте Гаргродес в Салском крае. Площадь пожара составила 20-30 га.

Продолжается тушение вспыхнувшего 17 июля пожара на торфяном болоте и в лесу в Валдгалской волости площадью свыше 1000 га.

Фото: twitter.com/VUGD

Комментарии 3
Patriot47 минут назад
Lieliska zina. Paldies mùsu ugunsdzèsèjiem.
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Patriot17 минут назад
Nevajag tik loti nervozèt par katru komentàru.
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местный18 минут назад
бездельник и бездарь, марш в школу гарумзиме учить.
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