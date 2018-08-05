Пожар на болоте в Раматской волости ликвидирован (3)
Общество | 5 августа 2018 года, 16:42
Пожар, вспыхнувший вечером 31 июля на болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацского края, в воскресенье был ликвидирован, сообщил представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис.
Пожар распространился на площади примерно 240 га, в том числе на площади почти 13 га горел лес.
Причиной пожара стал удар молнии.
Как сообщалось ранее, 1 августа возник пожар на болоте Гаргродес в Салском крае. Площадь пожара составила 20-30 га.
Продолжается тушение вспыхнувшего 17 июля пожара на торфяном болоте и в лесу в Валдгалской волости площадью свыше 1000 га.
Фото: twitter.com/VUGD
Lieliska zina. Paldies mùsu ugunsdzèsèjiem.
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Nevajag tik loti nervozèt par katru komentàru.
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бездельник и бездарь, марш в школу гарумзиме учить.
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