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Пожар, вспыхнувший вечером 31 июля на болоте Саклаура в Раматской волости Мазсалацского края, в воскресенье был ликвидирован, сообщил представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис.

Пожар распространился на площади примерно 240 га, в том числе на площади почти 13 га горел лес.

Причиной пожара стал удар молнии.

Как сообщалось ранее, 1 августа возник пожар на болоте Гаргродес в Салском крае. Площадь пожара составила 20-30 га.

Продолжается тушение вспыхнувшего 17 июля пожара на торфяном болоте и в лесу в Валдгалской волости площадью свыше 1000 га.

Фото: twitter.com/VUGD