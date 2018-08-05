Общество |

На животноводческом комплексе Druvas Unguri в Салдусском крае ликвидировано 2365 заболевших африканской чумой свиней (АЧС) животных, сообщила представитель Продовольственной-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Она заявила, что сейчас продолжается ликвидация свиней - их доставляют на предприятие Grow Energy. По словам Мейстере, в целом в воскресенье, 5 августа, было усыплено 1350 свиней.

Ликвидация зараженных АЧС свиней началась в субботу, 4 августа.

Председатель думы Салдусского края Марис Зустс ранее сообщил, что процесс усыпления и сжигания может занять около двух недель. Ликвидация свиней проходит на предприятии Grow Energy в Лимбажи.

На ликвидацию свиней, заболевших АЧС на Druvas Unguri в Салдусском крае, выделено 367 тысяч евро.

Фото: pixabay.com