Вспышка АЧС: за выходные ликвидировано 2365 больных свиней (8)

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Общество | 5 августа 2018 года, 20:35

На животноводческом комплексе Druvas Unguri в Салдусском крае ликвидировано 2365 заболевших африканской чумой свиней (АЧС) животных, сообщила представитель Продовольственной-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Она заявила, что сейчас продолжается ликвидация свиней - их доставляют на предприятие Grow Energy. По словам Мейстере, в целом в воскресенье, 5 августа, было усыплено 1350 свиней.

Ликвидация зараженных АЧС свиней началась в субботу, 4 августа.

Председатель думы Салдусского края Марис Зустс ранее сообщил, что процесс усыпления и сжигания может занять около двух недель. Ликвидация свиней проходит на предприятии Grow Energy в Лимбажи.

На ликвидацию свиней, заболевших АЧС на Druvas Unguri в Салдусском крае, выделено 367 тысяч евро.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
БТР1 час назад
Снова военные игры с америкосами и снова вспышка чумки свиней. когда уже до вас - ХУТОРЯН дойдёт, что это делается специально - извне. Ненужны им конкуренты на рынке сбыта.
И на Украине теперь та же х...ня!
Это всё пролачено правящими. И они набили свои карманы!
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Дуст.1 час назад
Интересно,сцаню уже ликвидировали или он в следующей партии?
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Крыса1 час назад
Суки!! Сдохните с этими свиньями!! Держите ответ как мужики!!
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