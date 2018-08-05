Вспышка АЧС: за выходные ликвидировано 2365 больных свиней (8)
На животноводческом комплексе Druvas Unguri в Салдусском крае ликвидировано 2365 заболевших африканской чумой свиней (АЧС) животных, сообщила представитель Продовольственной-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.
Она заявила, что сейчас продолжается ликвидация свиней - их доставляют на предприятие Grow Energy. По словам Мейстере, в целом в воскресенье, 5 августа, было усыплено 1350 свиней.
Ликвидация зараженных АЧС свиней началась в субботу, 4 августа.
Председатель думы Салдусского края Марис Зустс ранее сообщил, что процесс усыпления и сжигания может занять около двух недель. Ликвидация свиней проходит на предприятии Grow Energy в Лимбажи.
На ликвидацию свиней, заболевших АЧС на Druvas Unguri в Салдусском крае, выделено 367 тысяч евро.
Фото: pixabay.com
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