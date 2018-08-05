LNT: первый купленный у США вертолет может появиться в Латвии в 2021 году (29)
Государственный департамент США подтвердил сделку на примерно 200 млн долларов, предусматривающую продажу четырех легендарных вертолетов Black Hawk Латвии. Планируется, что первый вертолет может быть доставлен в Латвию уже в 2021 году. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на программу LNT Ziņas.
В Министерстве обороны журналистам указали, что эксперты Национальных вооруженных сил (НВС) долго рассматривали разные предложения и признали Black Hawk самыми подходящими вертолетами.
"Решение в пользу вертолетов Black Hawk принято, учитывая, что эти летательные аппараты произведены специально для военных нужд. Также их параметры, которые отвечают военным нуждам, выше, чем у других моделей вертолетов, которые были на рассмотрении", - заявил представитель министерства Каспар Галкин.
В Минобороны пояснили, что вертолеты Black Hawk планируется использовать и для гражданских нужд.
"Первое - поддержка соединений НВС. Второе - это функция поиска и спасения. И третье - это обеспечение медицинской эвакуации. Конечно, можно упомянуть еще четвертый и пятый пункт - все, что связано с тушением лесных пожаров", - отметил представитель министерства.
Напомним, Государственный департамент США дал Латвии "зеленый свет" на покупку у американской компании четырех вертолетов Black Hawk.
Главным поставщиком вертолетов будет американская компания Sikorsky.
Фото: pixabay.com
Вы как прикидываетесь дураком, Латышский Патриот или как ?
50 лимонов против US$21.3 !
Конечно же мы все тут лохи, одни наши правители умные покупать в 2.5 раза дороже реальной цены :)
Напрввьте 200 000 000 Евро
НЕ НА ВЕРТОЛЁТЫ...!!!
а НА МЕДИЦИНУ.!!!
Передохнем уже скоро..!
Сволочи..