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Государственный департамент США подтвердил сделку на примерно 200 млн долларов, предусматривающую продажу четырех легендарных вертолетов Black Hawk Латвии. Планируется, что первый вертолет может быть доставлен в Латвию уже в 2021 году. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на программу LNT Ziņas.

В Министерстве обороны журналистам указали, что эксперты Национальных вооруженных сил (НВС) долго рассматривали разные предложения и признали Black Hawk самыми подходящими вертолетами.

"Решение в пользу вертолетов Black Hawk принято, учитывая, что эти летательные аппараты произведены специально для военных нужд. Также их параметры, которые отвечают военным нуждам, выше, чем у других моделей вертолетов, которые были на рассмотрении", - заявил представитель министерства Каспар Галкин.

В Минобороны пояснили, что вертолеты Black Hawk планируется использовать и для гражданских нужд.

"Первое - поддержка соединений НВС. Второе - это функция поиска и спасения. И третье - это обеспечение медицинской эвакуации. Конечно, можно упомянуть еще четвертый и пятый пункт - все, что связано с тушением лесных пожаров", - отметил представитель министерства.

Напомним, Государственный департамент США дал Латвии "зеленый свет" на покупку у американской компании четырех вертолетов Black Hawk.

Главным поставщиком вертолетов будет американская компания Sikorsky.

Фото: pixabay.com