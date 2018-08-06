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Жильцы одного из подъездов многоквартирного дома в Кенгарагсе на улице Прушу 3/4 остались без воды еще в начале июля. У части жильцов из крана течет только холодная вода. Об этом сообщает rus.tvnet.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu.

Водоснабжение к квартирам заблокировано, а жильцам предлагают набирать воду из старой трубы в подвале.

По словам жителей дома, эта вода ржавая и годится разве что для мытья полов, но никак не для питья или приготовления пищи. Поэтому жильцам приходится таскать воду из магазина.

Воду в жилом доме отключили после того, как в одной из квартир произошел потоп, и в результате пострадали другие квартиры. Хозяйка аварийной квартиры уехала к родственникам в Россию. По словам соседей, она может отсутствовать еще много месяцев.

Руководство жилищного общества TEMPS ничего не предпринимает и люди уже написали заявления в полицию с просьбой взломать двери квартиры пожилой соседки, чтобы сантехник мог устранить неполадки и подключить жильцам воду. Но, в полиции ответили отказом на просьбу жителей.

Согласно нормативным актам, общество или домоуправление, обслуживающее дом, может обращаться к судебному исполнителю, который с помощью решения суда может получить разрешение на проникновение в затопленную квартиру.

Однако член правления TEMPS Татьяна Моцолевича уверена, что решения суда придется долго ждать.

Жильцам остается надеяться, что пожилая соседка побыстрее вернется домой.

Фото: pixabay.com