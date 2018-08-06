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Служба госдоходов сделала вывод, что сокращается число машин такси. Вывод сделан на основании данных о замене счетчиков на аппараты нового образца. Заменено уже около 1500 счетчиков — в СГД подсчитали, что примерно в четверти такси менять их, скорее всего, не будут и оказывать услугу перестанут, сообщает Latvijas radio.

Однако есть каршеринг, в чью пользу и происходит передел рынка, заявила заместитель директора управления налогового контроля СГД Инесе Виндемане.

"Сейчас передел идет, и мы прогнозируем, что так много счетчиков такси, как было раньше, уже не будет, потому что многие водители переориентировались и теперь оказывают услугу по "перевозке пассажиров легковым транспортом", каршеринг", — рассказала она.

В прошлом году новые требования к счетчикам вызвали протесты участников таксомоторной отрасли. Достоверных данных, позволяющих проанализировать происходящее, пока нет, говорит глава Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (LPPA) Иво Ошениекс, но он допускает, что части водителей выгоднее оказалось переквалифицироваться, чем инвестировать средства в покупку новых приборов.

"Сравните сами, сколько стоит оснащение машины всем необходимым для такси, или сколько, когда у вас обычная частная машина с белыми номерами", - указал глава LPPA.

Все чаще пассажиры жалуются, что услуги такси в Риге стали менее доступны, и дожидаться вызванной машины приходится подолгу. Ошениекс, тем не менее, считает, что такси все еще довольно много.

"Каждому предпринимателю в конце дня нужно свести концы с концами. Конечно, потребитель услуги может жаловаться, что машина не приехала через пять минут, но нужно и предпринимателей понять. Я не могу держать машину, которая в часы пик работает, а большую часть дня — нет. Не могу вам прокомментировать, насколько возросло число частных машин, но если мы посмотрим на численность населения и количество такси в Риге, то это, наверное, один из более высоких показателей на душу населения, чем в других городах Европы", — отметил председатель ассоциации.

Большинству таксистов требовалось сменить счетчики в машинах до середины октября 2017 года, остальным дали сроку до середины декабря. Уже в конце прошлого года СГД начала 20 дел об административном правонарушении за использование счетчиков, не отвечающих техническим требованиям.

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