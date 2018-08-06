Аппетиты растут: министерства просят дополнительно более миллиарда евро (13)

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Общество | 6 августа 2018 года, 07:29

Несмотря на прогнозируемое негативное фискальное пространство, министерства на приоритетные мероприятия в бюджете 2019 года дополнительно запросили 1,1 миллиард евро, свидетельствует обобщенная министерством финансов информация о запросах министерств в бюджете будущего года.

В прошлом году на приоритетные мероприятия в бюджете 2018 года министерства запрашивали 760 миллионов евро.

Поданные министерствами документы свидетельствуют о том, что немалые суммы запрашивает Минздрав 431,39 миллиона евро. Затем следует Минсообщения, которое запрашивает 136,2 млн, следом идет Минобразования, которому дополнительно необходимы 106,3 млн. евро.

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103,15 миллиона в 2019 году необходимо МВД, 69,27 миллионов - Минблагу, 40,29 млн евро — Минэкономики. Минюсту нужны дополнительно 54,57 млн, Министерству земледелия - 26,8 млн, Министерству среды и регионального развития дополнительно нужны 25,65 миллионов, а Минкульту - 17,05 миллионов евро.

Дополнительно 12,84 миллионов евро в 2019 году просит на приоритетные мероприятия МИД Латвии, 11,35 млн евро Минфин.

Единственное Министерство обороны, которое не запросило дополнительных сумм в бюджете 2019 года.

Фото: flickr.com

Комментарии 13
Алекс 5 часов назад
Куда вообще уходит 9 миллиардный бюджет в стране ,где населения приблизительно 1.6 млн?-вот в чем вопрос.
Но на этот вопрос нет ответа.Ответ знают только те,кто имеет доступ к гостайне ,а значит и к кормушке.
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Трюмп 5 часов назад
Дык инфляция,цены ростут, всё дорожает,а премии остались на прежнем уровне,вот и побираются болезные,стоят с протянутой рукой.
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yes4 часа назад
Анжела белые чулки, не бабское дело лезть в политику
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