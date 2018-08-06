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Несмотря на прогнозируемое негативное фискальное пространство, министерства на приоритетные мероприятия в бюджете 2019 года дополнительно запросили 1,1 миллиард евро, свидетельствует обобщенная министерством финансов информация о запросах министерств в бюджете будущего года.

В прошлом году на приоритетные мероприятия в бюджете 2018 года министерства запрашивали 760 миллионов евро.

Поданные министерствами документы свидетельствуют о том, что немалые суммы запрашивает Минздрав 431,39 миллиона евро. Затем следует Минсообщения, которое запрашивает 136,2 млн, следом идет Минобразования, которому дополнительно необходимы 106,3 млн. евро.

103,15 миллиона в 2019 году необходимо МВД, 69,27 миллионов - Минблагу, 40,29 млн евро — Минэкономики. Минюсту нужны дополнительно 54,57 млн, Министерству земледелия - 26,8 млн, Министерству среды и регионального развития дополнительно нужны 25,65 миллионов, а Минкульту - 17,05 миллионов евро.

Дополнительно 12,84 миллионов евро в 2019 году просит на приоритетные мероприятия МИД Латвии, 11,35 млн евро Минфин.

Единственное Министерство обороны, которое не запросило дополнительных сумм в бюджете 2019 года.

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