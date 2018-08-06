Латвию накроет волна жары из Пиреней (5)

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Общество | 6 августа 2018 года, 10:10

Новая волна жары, движущаяся к Латвии с Пиренейского полуострова, будет недолгой - уже в конце недели температура воздуха понизится, прогнозируют синоптики.

В минувшие выходные в Португалии и Испании температура воздуха поднялась почти до +47 градусов, в середине недели во всей Центральной Европе столбик термометра приблизится к отметке +40 градусов, а в странах Балтии не превысит отметки +35 градусов.

Во вторник в Латвии будет сравнительно прохладно - ожидается плотная облачность, температура воздуха почти по всей стране не превысит +25 градусов, в ночь на среду она понизится до +9..+14 градусов.

В среду в Латвию начнут поступать более теплые воздушные массы, в западной части страны воздух прогреется до +30 градусов. В четверг и пятницу на большей части территории Латвии температура воздуха превысит +30 градусов. Будет сухо и солнечно, усилится южный ветер.

В пятницу и субботу над Латвией с запада будет проходить холодный атмосферный фронт, за ним поступят более холодные воздушные массы, возможны сильные грозы.

В жаркие дни озоновый слой станет тоньше, поэтому ультрафиолетовое солнечное излучение будет немного сильнее обычного для августа.

Ожидаемый в четверг и пятницу южный ветер вызовет резкое понижение температуры воды на части морского побережья.

Комментарии 5
Мороз2 часа назад
Хорошо хоть не из России,а то у "патриотов" снова произошёл бы вынос остатков мозга.
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Жара35 минут назад
Странный у нас народ живёт,за несколько последних лет наконец-то выдалось хорошее лето,температура комфортная,не +45 как в европе,вода прогрелась и т д.Так нет,опять плохо,как же пережить этот месяц?И это в стране где 9 месяцев в году дождливая весна плавно перетекает в сопливую осень затем такая же зима и т.д и все начинают ныть,когда же лето.Ещё 2 месяца ни то ни сё и о чудо, остаётся только один тёплый месяц и опять плохо,жарко,арктику подавай,парадокс.Даёшь и дальше хорошее лето!!!
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Anatoly1 час назад
Мне кажется,что эта жара нас никогда не покинет.Ыедь Африка с её климатом остаются на месте.Были годы,тогда в Латвии были высокие температуры,но это два-три дня,но чтобы так надолго?Вчера,наконец,прошёл долгожданный дождь,как и было принято всегда в Латвии,радоваться рано. Жара доберётся и до нас.Тяжело тем,кто работает не имея кондиционера.Скорее-бы в небо Латвии прорвались-бы холодные арктические ветры.
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