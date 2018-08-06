Латвию накроет волна жары из Пиреней (5)
Новая волна жары, движущаяся к Латвии с Пиренейского полуострова, будет недолгой - уже в конце недели температура воздуха понизится, прогнозируют синоптики.
В минувшие выходные в Португалии и Испании температура воздуха поднялась почти до +47 градусов, в середине недели во всей Центральной Европе столбик термометра приблизится к отметке +40 градусов, а в странах Балтии не превысит отметки +35 градусов.
Во вторник в Латвии будет сравнительно прохладно - ожидается плотная облачность, температура воздуха почти по всей стране не превысит +25 градусов, в ночь на среду она понизится до +9..+14 градусов.
В среду в Латвию начнут поступать более теплые воздушные массы, в западной части страны воздух прогреется до +30 градусов. В четверг и пятницу на большей части территории Латвии температура воздуха превысит +30 градусов. Будет сухо и солнечно, усилится южный ветер.
В пятницу и субботу над Латвией с запада будет проходить холодный атмосферный фронт, за ним поступят более холодные воздушные массы, возможны сильные грозы.
В жаркие дни озоновый слой станет тоньше, поэтому ультрафиолетовое солнечное излучение будет немного сильнее обычного для августа.
Ожидаемый в четверг и пятницу южный ветер вызовет резкое понижение температуры воды на части морского побережья.
Nu, lūk! Nākamās nedēļas otrajā pusē dažiem jau būs frišs gaiss, bet mums zema spiediena apgabals no Islandes uzspiedīs virsū visu virs Zviedrijas sakarsēto gaisu. Ceturtdien Rīgā atkal sola +32ºC #KādsLaiks pic.twitter.com/DUIrmtwX0G— Jānis Tereško (@JanisTeresko) 5 августа 2018 г.