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Новая волна жары, движущаяся к Латвии с Пиренейского полуострова, будет недолгой - уже в конце недели температура воздуха понизится, прогнозируют синоптики.

В минувшие выходные в Португалии и Испании температура воздуха поднялась почти до +47 градусов, в середине недели во всей Центральной Европе столбик термометра приблизится к отметке +40 градусов, а в странах Балтии не превысит отметки +35 градусов.

Во вторник в Латвии будет сравнительно прохладно - ожидается плотная облачность, температура воздуха почти по всей стране не превысит +25 градусов, в ночь на среду она понизится до +9..+14 градусов.

В среду в Латвию начнут поступать более теплые воздушные массы, в западной части страны воздух прогреется до +30 градусов. В четверг и пятницу на большей части территории Латвии температура воздуха превысит +30 градусов. Будет сухо и солнечно, усилится южный ветер.

В пятницу и субботу над Латвией с запада будет проходить холодный атмосферный фронт, за ним поступят более холодные воздушные массы, возможны сильные грозы.

В жаркие дни озоновый слой станет тоньше, поэтому ультрафиолетовое солнечное излучение будет немного сильнее обычного для августа.

Ожидаемый в четверг и пятницу южный ветер вызовет резкое понижение температуры воды на части морского побережья.