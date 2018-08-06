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Большая половина жителей (54%) считает, что в Латвии права человека соблюдаются. Как отметил в своем Twitter директор центра SKDS Арнис Кактиньш, с прошлого года этот показатель немного снизился.

Kopš pagājuša gada man neizprotamā to iedzīvotāju īpatsvara, kuri uzskata, ka Latvijā tiek ievērotas cilvēktiesības, kāpuma, šogad rādītājs ir atgriezies apmēram tādā līmenī, kādā tas atradās kādu laiku pirms tam: t.i. tā šķiet tikai mazliet vairāk nekā pusei (54%)! pic.twitter.com/2oeZMFEe9F — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) 2 августа 2018 г.

6% опрошенных считают, что права человека в Латвии полностью соблюдаются, еще 48% считают, что скорее соблюдаются.

31% респондентов заявили, что права человека скорее не соблюдаются и 7% уверены, что они вовсе игнорируются.

Больше всего латвийцев заявили о соблюдении прав человека в стране в 2017 году — тогда так ответили в общей сложности 61% респондентов.

Фото: pixabay.com