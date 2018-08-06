Большинство уверено в соблюдении прав человека в Латвии (+ОПРОС) (13)

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Общество | 6 августа 2018 года, 10:54

Большая половина жителей (54%) считает, что в Латвии права человека соблюдаются. Как отметил в своем Twitter директор центра SKDS Арнис Кактиньш, с прошлого года этот показатель немного снизился.

6% опрошенных считают, что права человека в Латвии полностью соблюдаются, еще 48% считают, что скорее соблюдаются.

31% респондентов заявили, что права человека скорее не соблюдаются и 7% уверены, что они вовсе игнорируются.

Больше всего латвийцев заявили о соблюдении прав человека в стране в 2017 году — тогда так ответили в общей сложности 61% респондентов.

Фото: pixabay.com

Комментарии 13
Ахмед2 часа назад
Судя по результатам опрос жителей проводился в Сейме или в дурдоме- и там и там люди оторваны от реальной жизни
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Крыса2 часа назад
В стране беспредела соблюдаються права?? Разве что права животных
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yes2 часа назад
действительно зачем у хохлосвиней опрос проводить,Хохлостан в опасности выслать в зону АТО
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