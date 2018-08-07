В Аглону идут паломники, водителей призывают к осторожности (+ОПРОС) (4)

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Общество | 7 августа 2018 года, 08:11

По дорогам в направлении Аглоны передвигаются группы паломников, поэтому на многих участках дорожных маршрутов наблюдается интенсивное пешеходное движение. Поэтому предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает водителей к внимательности и осторожности. Особенно это относится к участкам дорог, где происходят дорожные работы.

Напомним, ремонтные работы по замене дорожного покрытия проходят во многих регионах Латвии. Следует следить за дорожными указателями, в местах проведения работ движение регулируется также временными светофорами.

Продолжаются ремонтные работы на Рижской окружной дороге A4 (Балтэзерс -Саулкалне), ближе к Саулкалне. Там сейчас существенные ограничение движения, поэтому стоит считаться, что ремонтируемый участок можно проехать за полчаса.

На дороге Улброка-Огре (P5) на перекрестке с Рижской окружной дорогой можно ехать только прямо, поворот на окружную дорогу запрещен. На протяжении ремонтируемого участка есть три светофора, в случае необходимости там будут выставляться регулировщики. Ну, а площадь дорожного покрытия на мосту через Малую Юглу ограничено в 3,5 метра.

Фото: LTV, Flickr/jocki84

Комментарии 4
Opā1 час назад
Uz Aglonu dodas garā nabagie, neveiksminieki, neizglītotie, bezdarbnieki, sabiedrības pabiras.
Smirdoši, netīri.....
Un beigās praids, gluži kā seksuāla rakstura kropļiem.
Jādomā, ka šogad vecais pirdaks pujāts nav nevienam par kondicionieri pārdevies
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СОВЕТНИК БОГА36 минут назад
А чего они прутся в АГЛОНУ..!?
БОГ там уже не живёт..
БОГ покинул Латвию.!
Да и опасно по автобану идти.
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Фух!10 минут назад
Слава Богу, в этот раз пронесло, не встретились.
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