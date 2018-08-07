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По дорогам в направлении Аглоны передвигаются группы паломников, поэтому на многих участках дорожных маршрутов наблюдается интенсивное пешеходное движение. Поэтому предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает водителей к внимательности и осторожности. Особенно это относится к участкам дорог, где происходят дорожные работы.

Turpinoties svētceļnieku plūsmai uz Aglonu, autovadītājus aicina būt īpaši uzmanīgiem. Gan autovadītājiem, gan svētceļniekiem jābūt īpaši piesardzīgiem, ejot vai braucot gar autoceļu būvdarbu posmiem. https://t.co/La2utzilWR #UzAglonu pic.twitter.com/sFhp6TU0Xm — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 6 августа 2018 г.

Напомним, ремонтные работы по замене дорожного покрытия проходят во многих регионах Латвии. Следует следить за дорожными указателями, в местах проведения работ движение регулируется также временными светофорами.

Продолжаются ремонтные работы на Рижской окружной дороге A4 (Балтэзерс -Саулкалне), ближе к Саулкалне. Там сейчас существенные ограничение движения, поэтому стоит считаться, что ремонтируемый участок можно проехать за полчаса.

На дороге Улброка-Огре (P5) на перекрестке с Рижской окружной дорогой можно ехать только прямо, поворот на окружную дорогу запрещен. На протяжении ремонтируемого участка есть три светофора, в случае необходимости там будут выставляться регулировщики. Ну, а площадь дорожного покрытия на мосту через Малую Юглу ограничено в 3,5 метра.

Фото: LTV, Flickr/jocki84