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Россиянин Александр Бондарев занимается изготовлением курительных трубок. Мужчина переехал с семьей в столицу Латвии год назад "за правами и свободами, за равенством перед законом". На своей странице в Facebook Бондарев опубликовал запись, в которой рассказал о том, насколько оправдались его ожидания после года проживания в Риге.

"Я ехал за теми духовными ценностями, без которых я просто не могу быть счастливым. И это я получил. Я еще не имею гражданских прав, потому не могу ощутить каково это избирать власть. Но я вижу настоящую политическую борьбу, вижу реальных и виртуальных френдов, вступающих в партии и агитирующих за них, вижу уверенность в людей в том, что от них что-то зависит, вижу надежды на возможность добиваться своих интересов", - написал Александр.

Она признался, что его шокировало отношение полиции к населению, а также он не ожидал того, что общественные СМИ будут сообщать о митингах против решений правительства.

"Я вижу тысячи людей, выходящих на политические акции по чувствительным вопросам. Вижу полицию, которая охраняет этих людей, обеспечивает их безопасность. А не охраняет власть от этих людей. И я знаю, что когда и мне будет что сказать, у меня будет такое право. Я вижу, как общественные СМИ сообщают о предстоящем митинге. Для иммигранта из России это просто шок!", - поведал Александр.

Мужчина положительно отозвался о латвийской медицине, указав, что в родном Санкт-Петербурге "скорая" никогда не приехала бы за 15 минут, а о лечении практически полностью за государственный счет можно даже не думать.

"В Питере я и не припомню случая, когда удалось бы получить консультацию специалиста от государства. Каждый раз, когда куда-то нас направляли, приходилось идти в частную клинику и оплачивать прием, анализы, процедуры. Приходилось обращаться к латвийским врачам и по другим поводам: болели и детки, и жена. "Скорая" всегда приезжала очень быстро, обслуживание всегда на высоте. В общем, от латвийской медицины я в полном восторге. Понятно, что Латвия - небогатая страна, и большого бюджета на здравоохранение у нее нет. Где-то могут быть обшарпанные стены в палате, где-то может быть очередь. Но те деньги, которые у Латвии есть, кажется, используются эффективно", - рассказал он о своем опыте.

Александр также написал о своем отношении к таким обыденным вещам как общественный транспорт, цены на продукты питания, техосмотр и магазины. По его словам, в сравнении с Россией у Латвии дела с этими вещами обстоят лучше. Например, Александр отметил, что общественный транспорт в Риге приходит по расписанию, в отличии от "северной столицы" России.

О столице Латвии мужчина отозвался в целом положительно. По его словам, единственное, что он не может принять в Риге - это здание Национальной библиотеки.

"Есть и одно совершенно отвратительное современное здание. Это Латвийская Национальная библиотека. Каждый раз, когда проезжаю или прохожу мимо, поражаюсь, как вообще можно было выделить на это государственные деньги? Кто поставил свою подпись под проектом этого здания? И стоило оно явно немало. В России в любом городе, если вы захотите увидеть самое отвратительное безвкусное здание города, ищите местное управление Пенсионного фонда. У них тоже куча денег и тоже напрочь нет вкуса. Так вот, тут в Риге вместо Пенсионного фонда - Национальная библиотека", - высказал свое мнение Александр.

В целом мужчина доволен жизнью в латвийской столице. По словам россиянина, жизнь в Риге спокойная и комфортная, ничто не мешает быть ему счастливым. Весь текст, опубликованный Александром, можно прочесть здесь.

Фото: flickr.com/Elina Lieltīruma