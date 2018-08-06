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Видземский районный суд в Мадоне приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России Юрия Стилве, проживающего в Алуксненском крае, к трем годам лишения свободы условно, пишет rus.lsm.lv.

Стилве также будет находиться под надзором Службы пробации в течение 3 лет и 6 месяцев. При назначении наказания ему учли те 9 месяцев, что он уже пробыл за решеткой. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

Уголовное дело о шпионаже Полиция безопасности (ПБ) завела в конце прошлого года. Тогда же был задержан гражданин Латвии, подозреваемый в сборе сведений для иностранной разведки.

Позднее ПБ подтвердила, что задержанный длительное время по заданию российских спецслужб собирал и передавал им данные об инфраструктуре Национальных вооруженных сил и другие интересующие спецслужбы РФ сведения. Расследование показало, что подозреваемый сотрудничал с российским офицером спецслужбы на территории России.

В феврале дело передали в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Фото: rus.lsm.lv/A. Bertule