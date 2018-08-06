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12 энтузиастов на Монблане, высочайшей вершине ЕС (4808 м), планируют установить мачту и поднять на ней государственный флаг Латвии, тем самым установив мировой рекорд Гиннеса, пишет skaties.lv.

«Мы будем великими настолько, насколько велико наше желание», - рассказали о своем девизе участники акции.

10-метровый флагшток, его основание и флаг будут упакованы в специальную сумку, которую участники группы во время восхождения на Монблан будут нести по очереди.

В экспедиции примут участие предприниматели, спортсмены, архитекторы, а руководить группой будет альпинист Роланд Лавейкис.

Фото: skaties.lv/Kristīne Viļuma, 900 sekundes