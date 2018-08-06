На Монблане хотят поднять флаг Латвии и установить рекорд Гиннеса (3)
Общество | 6 августа 2018 года, 13:33
12 энтузиастов на Монблане, высочайшей вершине ЕС (4808 м), планируют установить мачту и поднять на ней государственный флаг Латвии, тем самым установив мировой рекорд Гиннеса, пишет skaties.lv.
«Мы будем великими настолько, насколько велико наше желание», - рассказали о своем девизе участники акции.
10-метровый флагшток, его основание и флаг будут упакованы в специальную сумку, которую участники группы во время восхождения на Монблан будут нести по очереди.
В экспедиции примут участие предприниматели, спортсмены, архитекторы, а руководить группой будет альпинист Роланд Лавейкис.
Фото: skaties.lv/Kristīne Viļuma, 900 sekundes
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Цитаты - http://tsitaty.com