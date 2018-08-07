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Во вторник в Латвии будет преимущественно облачно и по сравнению с предыдущей жарой сравнительно прохладно, прогнозируют синоптики.

Во многих регионах пройдут дожди. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +11..+15 градусов, на побережье - до +18 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +20..+25 градусов.

В столице в ближайшее сутки возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит +15 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.