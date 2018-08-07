Вспышка АЧС: ликвидировано уже больше 3 тысяч свиней (+ОПРОС) (2)

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Общество | 7 августа 2018 года, 09:45

На животноводческом комплексе Druvas Unguri в Салдусском крае ликвидировано 3294 заболевших африканской чумой свиней (АЧС) животных, сообщила представитель Продовольственной-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Как пишет Diena, сейчас продолжается ликвидация свиней - их доставляют на предприятие Grow Energy.

Ликвидация зараженных АЧС свиней началась в субботу, 4 августа.

Председатель думы Салдусского края Марис Зустс ранее сообщил, что процесс усыпления и сжигания может занять около двух недель. Ликвидация свиней проходит на предприятии Grow Energy в Лимбажи.

На ликвидацию свиней, заболевших АЧС на Druvas Unguri в Салдусском крае, выделено 367 тысяч евро.

Фото из Flickr/Cordelia Persen

Комментарии 2
Мясник15 минут назад
А чё тут завоёвывать,прям рынок,меньше одного района большого мегаполиса,да и покупательская способность населения ниже плинтуса.Завоёвывать тут ни чего не надо,местные патриоты за 30 сребрянников и сами всё отдадут.Это не рынок,это базарчик куда пихают третьесортный товар,а продают по люксовой цене.
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...41 минуту назад
Завоевание рыка Латвии идёт с успехом...
Ещё чуть чуть, и они исчезнут вовсе.
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