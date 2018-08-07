Вспышка АЧС: ликвидировано уже больше 3 тысяч свиней (+ОПРОС) (2)
Общество | 7 августа 2018 года, 09:45
На животноводческом комплексе Druvas Unguri в Салдусском крае ликвидировано 3294 заболевших африканской чумой свиней (АЧС) животных, сообщила представитель Продовольственной-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.
Как пишет Diena, сейчас продолжается ликвидация свиней - их доставляют на предприятие Grow Energy.
Ликвидация зараженных АЧС свиней началась в субботу, 4 августа.
Председатель думы Салдусского края Марис Зустс ранее сообщил, что процесс усыпления и сжигания может занять около двух недель. Ликвидация свиней проходит на предприятии Grow Energy в Лимбажи.
На ликвидацию свиней, заболевших АЧС на Druvas Unguri в Салдусском крае, выделено 367 тысяч евро.
Фото из Flickr/Cordelia Persen
Ещё чуть чуть, и они исчезнут вовсе.