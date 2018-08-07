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В рыбацком поселке Рагациемс Энгурского края в минувшее воскресенье, 5 августа, торжественно открыли памятник рыбакам и морякам, не вернувшимся из моря.

Идею такого монумента много лет вынашивал латвийский скульптор Олег Скарайнис - один из авторов знаменитого мемориала в Саласпилсе. До открытия мемориала своей мечты скульптор не дожил - после долгой болезни умер 11 декабря 2017 года. Но, благодаря усилиям его необычайно энергичной супруги Ирены Скарайне и скульптору Иварсу Фелдбергсу памятник увидел свет. Он стал подарком к 95-летию со дня рождения Олега Скарайниса.

На открытие монумента рыбакам и морякам, жизни которых забрало море, пришли не только супруга и местные жители Рагациемса, но и известные в Латвии скульпторы и художники, однокурсница Олега Скарайниса, его ученики, друзья и коллеги.

Большую помощь в установке памятника оказало руководство Рагациемского и Лапмежциемского советов, а также представители Энгурской краевой думы. Под памятник в поселке разбит уютный сквер, посажены туи, засеян газон.

Супруга автора памятника Ирена Скарайне призналась, что теперь у нее на сердце легко - долг перед супругом исполнен, важное дело сделано:

"Скажу по секрету, этот памятник установлен не только в память о погибших моряках и рыбаках, хотя это - главная идея, но еще и в знак вечной любви и дружбы. Ведь именно в этом месте - прямо напротив памятника - до сих пор стоит первый дом, в котором мы начали совместную жизнь, снимая жилье у рыбаков. Однажды у нашей квартирной хозяйки случилось несчастье - ее муж не вернулся домой из моря. Олега это так потрясло, что он решил, что обязательно поставит памятник тем, чьи жизни навсегда забрало море", - рассказала вдова скульптора.

По словам Ирены Скарайне, после смерти мужа, она решила во что бы то ни стало воплотить его идею в жизнь.

"Но шли годы, один за другим погибали местные рыбаки, а до установки памятника все не доходили руки, хотя камень для этой работы Олег давно подобрал - он стоял в нашем дворе лет 40, не меньше. Олег умер, и я решила взять это дело в свои руки. Идею воплотить в жизнь помог наш давний друг, скульптор Иварс Фелдберг. Он, вдвоем со своим молодым помощником, с этой задачей успешно справился. И вот, памятник открыт. Я счастлива, что провернула это!" - радуется Ирена Скарайне.

А камень непростой - светлые полосы на нем можно принять и за волны, и за мерцание молнии, за брызги морской пены. Но сама Ирена говорит, что это шрамы на сердце скорбящих рыбацких жен.