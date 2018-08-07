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Объединение двух детских больниц в одну в Торнякалнсе связано с рациональными причинами - количество детей в Латвии уменьшается, ресурсов на содержание и реконструкцию обеих больниц не хватает, пишет Neatkarīga.

Издание отмечает, что с эмоциональной точки зрения это печально, так как детская больница "Гайльэзерс" начинала работать в 80-е годы, когда ежегодно рождалось в два раза больше детей, чем сейчас. Это грустное свидетельство неотвратимых перемен в обществе. Решено создать единую современную больницу только в Пардаугаве, в которой будут сконцентрированы ресурсы.

Руководитель отдела коммуникаций детской больницы "Гайльэзерс" Вита Штейна называет это не закрытием, а объединением.

Все услуги, которые маленькие пациенты получали в "Гайльэзерсе", они будут получать в другой детской больнице — в Торнякалнсе, на Виенибас гатве. Только в более хороших помещениях. А в детскую больницу "Гайльэзерс" уже больше года не привозят детей с серьезными заболеваниями — не оперируют, нет травматолога. С июля там остаются только психиатрическая клиника и реабилитационная. Но и они через три–четыре года будут переведены в Торнякалнс — как только будут подготовлены помещения.

Представительница больницы уверяет, что ни пациенты, ни их родители не потеряют, а выиграют: в Торнякалнсе лучше помещения — на их реконструкцию выделены приличные деньги.

Фото из Flickr/Dāvis Kļaviņš