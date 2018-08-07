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Tele2 компенсирует своим клиентам, которые в минувшие пятницу и субботу были вынуждены остаться без связи за рубежом, августовскую месячную плату за пакет и расходы на использование роуминга с 1 по 5 августа.

В Латвии размер компенсации составит 600 тысяч евро.

Проблемы со связью начались после того как 3 августа шведское предприятие Comfone проводило техническое усовершенствование для Tele2.

Это вызвало помехи в сети у клиентов мобильного оператора, находящихся за рубежом. Проблемы со связью возникли и у тысяч латвийских клиентов, которые были за границей. Из-за сложности сбоя в сети, проходящие технические работы закончились позже, и роуминг был полностью возобновлен 4 августа, в 19.00.

Tele2 приносит свои извинения клиентам, которых коснулась проблема с роумингом. Компания будет стараться обеспечить, чтобы в будущем подобные сбои в сети не повторились, сообщает Tele2.

Фото из Flickr/Martin Kenny