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Сегодня, 7 августа, в Риге пройдут ремонтные работы водопровода на улице Эзера 9.

С 14 до 19 часа не будет воды на объектах улицы Эзера, на участке от улицы Остас до улицы Твайка 37:

Царникавас 1, 1а;

Остас 4, 4а, 6;

Адажу 1b, 1a, 1c;

Эзера 4a, 6, 7, 9, 13b, 13a, 11, 15, 17a, 17, 19, 21, 21a, 23 k2, 23, 25, 12, 4, 2, 5, 5a, 3, 1;

Ледургас 10, 8, 6, 2/4, 1a, 1c, 3 k3, 3 k2, 3 k5, 3, 3 k6, 3 k11, 3 k7, 3 k8, 3 k9, 3d, 1f, 1, 2, 1e;

Тайка 37, 62, 64, 39b, 39c, 41, 39, 68e, 68d, 68, 49, 37a, 68 k5, 68c, 68a.

Подробную информацию можно узнать на сайте Rigasudens.lv.

Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.

Фото из Flickr/judi donovan