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С 1 сентября производители должны на 20% уменьшить цены на компенсируемые лекарства, которые дороже, чем компенсируемые государством эквивалентные лекарства, предусматривают поправки, разработанные Министерством здравоохранения.

Цель поправок - повысить доступность лекарств, включив новые диагнозы и увеличив размер компенсации на уже действующие, а также уменьшить платеж пациентов. Также нужно ускорить включение в список новых, более дешевых медикаментов.

Как рассказала журналистам министр здравоохранения Анда Чакша, планируется ввести коридор доступных цен или установить доступные цены на лекарства с идентичным лечебным веществом.

В будущем году предусматривается уменьшение цен еще на 20%. Список будет дополнен несколькими медикаментами, которые широко применяются для лечения хронических болезней.

По словам Чакши, дискуссии с производителями лекарств были тяжелыми, поэтому цены будут снижаться постепенно.

Так как платеж пациентов за лекарства, уже компенсируемые государством, очень велик и в прошлом году достиг 25 млн евро, изменения помогут 250-300 тыс. пациентов, которые постоянно принимают лекарства, например, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

На 50%-100% будет увеличен размер компенсации по нескольким диагнозам.

В следующем году Минздрав запросит на компенсируемые лекарства примерно 20 млн евро.

Фото из Flickr/Stock Catalog