Чакша: производители обещают снизить цены на компенсируемые лекарства (3)

фото

Общество | 7 августа 2018 года, 14:08

С 1 сентября производители должны на 20% уменьшить цены на компенсируемые лекарства, которые дороже, чем компенсируемые государством эквивалентные лекарства, предусматривают поправки, разработанные Министерством здравоохранения.

Цель поправок - повысить доступность лекарств, включив новые диагнозы и увеличив размер компенсации на уже действующие, а также уменьшить платеж пациентов. Также нужно ускорить включение в список новых, более дешевых медикаментов.

Как рассказала журналистам министр здравоохранения Анда Чакша, планируется ввести коридор доступных цен или установить доступные цены на лекарства с идентичным лечебным веществом.

В будущем году предусматривается уменьшение цен еще на 20%. Список будет дополнен несколькими медикаментами, которые широко применяются для лечения хронических болезней.

По словам Чакши, дискуссии с производителями лекарств были тяжелыми, поэтому цены будут снижаться постепенно.

Так как платеж пациентов за лекарства, уже компенсируемые государством, очень велик и в прошлом году достиг 25 млн евро, изменения помогут 250-300 тыс. пациентов, которые постоянно принимают лекарства, например, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

На 50%-100% будет увеличен размер компенсации по нескольким диагнозам.

В следующем году Минздрав запросит на компенсируемые лекарства примерно 20 млн евро.

Фото из Flickr/Stock Catalog

Комментарии 3
Пережили уменьшение цен 1 час назад
на местные овощи и фрукты, переживем и дешёвые лекарства.)))))
Ответить
пенсионер1 час назад
обещать не значит выполнять (Репше), в начале этого года я купил одно лекарство-некомпенсированное- за 0.53 цента, на прошлой неделе купил это лекарство за 2.08, коробочки сохранены, могу чакше показать, так что пусть министр не вешает нам брехню на уши
Ответить
6661 час назад
Ты чего. Местная клубника по 15 евро, и не меньше...
1
Ответить